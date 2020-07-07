События

18:53 07.07.2020

В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей прекращено транспортное сообщения еще с тремя селами

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В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей прекращено транспортное сообщения еще с тремя селами

Транспортное сообщение еще с тремя селами в Ивано-Франковской области полностью прекращено во вторник в связи с ухудшением погодных условий, вызванных проливными вождями, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, из-за подъема уровня воды на р.Безулька в с.Яворов Косовского района, произошло разрушение временного переезда на дороге местного значения, из-за чего в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с с.Снидавка Косовского района.

В Верховинском районе частично размыта автомобильную дорогу местного значения в селах Воловая и Бережница, и транспортное сообщение с ними также отсутствует.

Всего по Ивано-Франковской области в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с 7 населенными пунктами и еще с 11 транспортное сообщение ограничено, говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #непогода #ивано_франковская_область
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