У президента Бразилии подтвержден COVID-19

У президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщили бразильские СМИ.

По словам Болсонару, он сдал тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы респираторного заболевания.

Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo сообщили ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

Болсонару известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн 623 тыс. 284 зараженных новым типом коронавируса, 65 тыс. 487 человек скончались.