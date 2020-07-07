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18:14 07.07.2020

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

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Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

Три контрольных пункта въезда-выезда на на линии разграничения на Донбассе – "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое" - функционируют сейчас на линии разграничения, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом в сообщении уточняется, что на двух последних еще недавно российские наемники блокировали пропуск со стороны неподконтрольной правительству территории.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 12.00 вторника через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" с контролируемой территории Украины на временно оккупированную направилось 6 транспортных средств и около 150 человек, а с временно оккупированной территории на контролируемую - два транспортных средства и 39 человек.

"Отметим, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения - пока со стороны временно оккупированной территории Украины назад вернулся один автомобиль с двумя лицами", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также отмечают, что если российские наемники отказывают гражданам в пересечении линии разграничения, оставаться в "серой зоне" опасно из-за возможных обстрелов со стороны неподконтрольной правительству территории, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую территорию Украины. При этом, в случае непропуска оккупантами, при возвращении необходимо установить приложение "Действуй дома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщалось, в конце июня пропуск через линию разграничения на востоке Украины осуществлялся только в одном контрольном пункте въезда-выезда - "Станица Луганская". С 11 июня российские наемники блокировали работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня - КПВВ "Новотроицкое".

Теги: #марьинка #кпвв #донбасс
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