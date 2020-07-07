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17:56 07.07.2020

Пожар в Луганской области: один человек погиб, девять человек госпитализированы, 110 домов уничтожены - ГСЧС

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Пожар в Луганской области: один человек погиб, девять человек госпитализированы, 110 домов уничтожены - ГСЧС

Количество госпитализированных в результате лесного пожара в Луганской области по состоянию на 17:30 выросло до девяти человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Теги: #гсчс #луганская_область
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