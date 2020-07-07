Украина получит от ЕС EUR11,5 млн на реформу госуправления в рамках программы бюджетной поддержки в условиях коронавирусного кризиса

Финансовую поддержку от Европейского Союза в размере EUR11,5 млн получит Украина для проведения реформы государственного управления в рамках программы бюджетной поддержки в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни Covid-19.

"Эти средства будут направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности, для повышения ее эффективности и устойчивости в условиях действующей кризиса, вызванного Covid-19. Средства будут зачислены в общий фонд государственного бюджета", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что данная выплата является очередной после предоставленных трех предыдущих траншей на общую сумму EUR37,6 млн.

По словам Немчинова, последний транш на сумму EUR26 млн запланирован на 2021 год и будет предоставлен при условии продолжения решительных намерений правительства по воплощению в жизнь принципов государственного управления ОЭСР/SIGMA, реализации и обновления Стратегии реформирования госуправления на основе качественного закона "О государственной службе" и принятия закона об общей административной процедуре.