Зеленский вручил награды выдающимся украинцам, которыми они были удостоены на День Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и почетные звания, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции, за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время церемонии во вторник Зеленский отметил, что государственная награда – это возможность продемонстрировать, что Украине небезразличны талантливые граждане.

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - подчеркнул президент.

По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.

"Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достойный своего государства", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.

"Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям. Потому что есть много направлений, где действительно талантливые люди, но о них никто не знает. Потому что их не показывают каждый день по телевизору, но они много делают для Украины", - отметил президент.

Генеральный директор – художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский, который награжден орденом "За заслуги" I степени, отметил, что эта награда - определенное признание достижений его коллектива. Он отметил, что государство должно акцентировать большее внимание на поддержке искусства.

"Искусство отвечает не только за логику, но и за состояние души. Оно дает возможность другим людям в других отраслях получить энергию для своего создания, открыть больше самих себя. Поэтому однозначно искусство должно иметь специальную государственную программу по его поддержке. Потому что без него мы не будем знать, что строить и куда двигаться", - сказал Струтинский.

Режиссер и сценарист Нариман Алиев, получивший почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины", подчеркнул важность государственной поддержки отечественного кинематографа, ведь это даст возможность индустрии в будущем стать независимой.

"Чтобы создалась индустрия, появился определенный план профессиональных людей, которые могут создавать и делать. На этой базе будет зритель, и смогут приходить частные деньги и ресурсы, чтобы мы работали независимо", - заявил режиссер.

Певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко ("Потап"), которому президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины", заявил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.

"У меня была детская мечта – с детства хотел, чтобы человек, который занимается хип-хоп-культурой, хоть раз была признан своим государством. И вот это произошло. На этом все мои государственные награды закончатся, потому что я вписал свое имя в историю – это признание государством хип-хоп и рэп-культуры в моем лице", - сказал он.

Певица Ирина Билык, которую наградили орденом Княгини Ольги III степени, назвала это событие общим достижением – ее самой и поклонников.

"Если есть сильное государство Украина, то нужны государственные награды сильным и талантливым людям. Я благодарю за доверие и за любовь к моему творчеству всем, кто меня любит", - сказала артистка.

Как сообщалось, 27 июня 2020 года президент Зеленский по случаю Дня Конституции Украины подписал указ о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения.