Количество киберинцидентов с 1 по 7 июля выросло на 21% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга Украины в период с 1 по 7 июля зафиксировала 45,03 тыс. киберинцидентов, что на 21,4% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи во вторник, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (52%), нестандартных протоколов или событий (24%), выявления сетевого вредоносного ПО (11%), веб-атак (8%) и попыток получения прав администратора (4%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 1,89 тыс. разных видов атак, что в пять раз меньше, чем на предыдущей неделе. Из них 80% - сетевые атаки прикладного уровня. Было также заблокировано девять DDoS-атак, преимущественно на веб-ресурсы Офиса президента.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 19,5 тыс. киберинцидентов.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов относятся к доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (73% общего количества) и фишинга (26%).