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15:11 07.07.2020

В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

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В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

В Ривненской области ослабляют карантинные меры в связи с улучшением эпидемиологической ситуации: разрешается работа учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок, также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

Как сообщает пресс-служба Ривненской областной государственной администрации (ОГА), также эпидемиологическая ситуация позволяет открыть детские сады только в 5-ти районах области.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Задача №1 - сохранить жизнь и здоровье людей. Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости. Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям - такие же условия. Я сам спортсмен и четко понимаю, что такое отсутствие профессиональных тренировок. … Относительно работы детских садов, то рекомендуем их открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация", - отметил Коваль.

Так, при открытии детсадов жителям Ривненской области необходимо будет соблюдать все рекомендации главного санитарного врача. В частности: обязательный температурный скрининг; родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице; организация всех противоэпидемических мероприятий и тому подобное.

"Продолжаем ежедневно анализировать эпидситуацию и в других районах и городах области. Когда количество больных коронавирусом там снизится, также будем рекомендовать открывать садики и социальные объекты. Если количество больных будет расти или правила карантина в таких заведениях будут нарушаться, мы их опять закроем", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, в Ривненской области за сутки 38 новых случаев заболевания коронавирусом, 1- смерти и 116 человек выздоровели, сейчас болеют 1 955 человек.

Теги: #карантин #ривненская_область #коронавирус
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