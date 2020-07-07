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14:58 07.07.2020

Минреинтеграции осуждает задержание крымских татар и расценивает это как очередной акт давления на граждан Украины в Крыму

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Минреинтеграции осуждает задержание крымских татар и расценивает это как очередной акт давления на граждан Украины в Крыму

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий расценивает обыски и задержание крымских татар на полуострове как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на крымчан по этническому и религиозному признаку.

"Сегодня представители российской оккупационной "власти" на полуострове провели серию обысков в Бахчисарайском, Курманском (бывшем Красногвардейском), Симферопольском районах и Алуште, в ходе которых было задержано 6 человек. Минреинтеграции расценивает такие действия как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на крымчан по этническому и религиозному признаку", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что среди задержанных - 5 крымских татар (Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Вадим Бектемиров, Сейран Хайретдинов) и россиянин Александр Сизиков, который исповедует ислам.

Согласно сообщению, Сизикова, который является инвалидом первой группы, преследуют за гражданскую позицию. Он дважды выходил на единоличные пикеты в поддержку общественного активиста Эдема Смаилова, задержанного в 2018 году.

"РФ системно нарушает права граждан во временно оккупированном Крыму. Десятки людей брошены за решетку, адвокаты и общественные активисты постоянно получают "предупреждение" и угрозы. Украина собирает информацию обо всех, кто вовлечен государством-оккупантом к незаконным обыскам и арестам, нарушению норм международного гуманитарного права и совершению преступлений против людей на временно оккупированных территориях", - заявляют в ведомстве.

Теги: #крым #татары #минреинтеграции
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