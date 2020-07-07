Кличко: Все семьи погибших в АТО героев-защитников имеют право на получение земучастков или компенсации в виде матпомощи

Все семьи героев-защитников, погибших в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде материальной помощи, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве сегодня 398 семей героев-защитников, погибших в АТО. Члены семей имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде материальной помощи. За 2019-2020 годы в Департамент социальной политики поступило 25 решений комиссий. По каким трем заявителям прошлого года выплатили материальную помощь на общую сумму 2,5млн грн грн. Несколько дел вернули на доработку. Другие проекты решений проходят различные этапы согласования. Сегодня мы должны принять решение о предоставлении компенсации еще пяти членам семей погибших героев. Размер выплаты на 1 человека составляет 878 800 грн", - отметил Кличко в начале заседания Киевсовета во вторник.

Он отметил, что средства на выплату этого пособия предусмотрены в городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". На 2019-2021 годы - почти 51млн грн.