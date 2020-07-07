Зеленский ожидает скорейшего открытия отделений "Охматдета"

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

"Да, было сложно завершить всё с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", - отметил Зеленский на совещании во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.