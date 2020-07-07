Кабмин тщательно изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году - совещание у Зеленского

Правительство Украины тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября, ведь особенно важен этот учебный год для первоклассников.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом рассказали Владимиру Зеленскому во вторник на традиционном селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения, однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например, в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер за эти сутки от последствий COVID-19, а это 21 человек, имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Также Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.