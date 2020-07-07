Абсолютное большинство посольств и консульств Украины за границей возобновили работу - глава МИД

105 заграничных дипломатических учреждений Украины полностью или частично возобновили работу, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы возобновляем работу заграничных дипломатических учреждений, посольств Украины и консульств Украины за границей. По состоянию на сегодня полностью или частично возобновлено консульских прием в 105 посольствах и консульствах. В целом их 116. То есть уже абсолютное большинство посольств и консульств возобновили свою работу по консульскому приему граждан, которая, напомню, была прекращена в связи в распространением пандемии и установлением запретов соответствующими странами", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Министр отметил, что помощь украинцам за границей остается абсолютным приоритетом, и есть не только путешествующие, но у украинцы уже находящиеся за границей, которые нуждаются в помощи, поддержке, оформлении документов и т.д.

"11 заграничных дипломатических учреждений, которые не возобновили еще рботу, находятся в странах, где пандемическая ситуация является особо сложной, и потому мы не можем еще на данный момент возобновить полноценный консульский прием. Но как только такая возможность появится, мы это сделаем", - подчеркнул Кулеба.