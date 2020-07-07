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12:00 07.07.2020

Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

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Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

Полиция Полтавской области устанавливает лица, совершившие утром нападение на автомобиль "Укрпошты", в результате чего два человека получили телесные повреждения.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи с.Тишки (Лубенский р-н) неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпоште", завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалифицирующим признакам ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (покушение на убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #нападение #полтавская_область #полиция #кража #укрпошта
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