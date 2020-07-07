В Ивано-Франковской области в "реабилитационных центрах" для алко- и наркозависимых незаконно удерживали 40 человек

Правоохранители в г.Ивано-Франковске и с.Угринов пресекли незаконное функционирование учреждений, в которые под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц незаконно удерживали людей, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Правоохранители установили, что в учреждения под предлогом реабилитации помещали лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и незаконно и принудительно удерживали в течение определенного периода времени и "лечили" за деньги, полученные путем от близких родственников.

Данные учреждения размещались в частных домах. Управляющие указанными "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения к медицинской сфере", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, в заведениях находилось около сорока человек, прибывших из разных областей Украины. По собственной воле покинуть центр пациенты не могли, поскольку они находились под постоянным наблюдением персонала.

Установлено, что информация о "центрах" размещалась в публичных местах, там распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении зависимости. Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением.

"Все документы, которые были у "пациентов" в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также контролировались", - добавили в полиции.

Полицейские провели по адресам домов обыски, во время которых изъяли учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", а также расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги, компьютерную технику и тому подобное.

Отмечается, что правоохранители подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, которые являются выходцами из восточных областей и проживают на территории Ивано-Франковской области.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправной деятельности.