События

11:39 07.07.2020

В Ивано-Франковской области в "реабилитационных центрах" для алко- и наркозависимых незаконно удерживали 40 человек

2 мин читать
В Ивано-Франковской области в "реабилитационных центрах" для алко- и наркозависимых незаконно удерживали 40 человек

Правоохранители в г.Ивано-Франковске и с.Угринов пресекли незаконное функционирование учреждений, в которые под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц незаконно удерживали людей, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Правоохранители установили, что в учреждения под предлогом реабилитации помещали лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и незаконно и принудительно удерживали в течение определенного периода времени и "лечили" за деньги, полученные путем от близких родственников.

Данные учреждения размещались в частных домах. Управляющие указанными "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения к медицинской сфере", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, в заведениях находилось около сорока человек, прибывших из разных областей Украины. По собственной воле покинуть центр пациенты не могли, поскольку они находились под постоянным наблюдением персонала.

Установлено, что информация о "центрах" размещалась в публичных местах, там распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении зависимости. Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением.

"Все документы, которые были у "пациентов" в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также контролировались", - добавили в полиции.

Полицейские провели по адресам домов обыски, во время которых изъяли учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", а также расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги, компьютерную технику и тому подобное.

Отмечается, что правоохранители подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, которые являются выходцами из восточных областей и проживают на территории Ивано-Франковской области.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправной деятельности.

Теги: #ивано_франковская_область #реабилитационный_центр #полиция #удержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 07.07.2020
Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

15:38 06.07.2020
Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

12:37 06.07.2020
В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

10:03 06.07.2020
В Мукачево неизвестный выстрелом из гранатомета повредил комплекс отдыха

В Мукачево неизвестный выстрелом из гранатомета повредил комплекс отдыха

19:20 05.07.2020
Пожарные потушили горящую кровлю 5-этажки в Новой Каховке

Пожарные потушили горящую кровлю 5-этажки в Новой Каховке

19:19 05.07.2020
Полицейские задержали мужчину, совершившего масштабный пожар в жилом доме в Новой Каховке

Полицейские задержали мужчину, совершившего масштабный пожар в жилом доме в Новой Каховке

11:02 04.07.2020
Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

11:52 03.07.2020
Ивано-Франковская область получила от Швеции гумпомощь для ликвидации последствий паводков - ГСЧС

Ивано-Франковская область получила от Швеции гумпомощь для ликвидации последствий паводков - ГСЧС

15:14 02.07.2020
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями

14:05 02.07.2020
Следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции

Следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

Двумя рейсами Ryanair во вторник 12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся на родину, еще 4 - рейсами WizzAir

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

Автобусный перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

Абсолютное большинство посольств и консульств Украины за границей возобновили работу - глава МИД

Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

Строительство ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется – мэр Киева

Двумя рейсами Ryanair во вторник 12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся на родину, еще 4 - рейсами WizzAir

Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров до рейса заполнить дополнительные документы

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА