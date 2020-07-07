События

10:59 07.07.2020

Строительство ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется – мэр Киева

2 мин читать
Строительство ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется – мэр Киева

Строительство торгово-развлекательного центра в Киеве на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется, заявил мэр города Виталий Кличко во время встречи с представителями книжного рынка, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию о том, что якобы на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок - снести. Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут" и книжного рынка на Петровке не будет", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Кличко отметил: "Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу: улица Степана Бандеры,10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков - для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор - ООО "Книжный рынок". Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожного пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ в соответствии с целевым назначением земельных участков. Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Потому кто и зачем подстрекает людей - надо выяснить".

Он призвал представителей книжного рынка провести обстоятельный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

"Городская власть будет отстаивать интересы громады города. В правовом поле. И я обращаюсь к правоохранителям: взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий", - отметил Кличко.

Теги: #киев #кличко #строительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:56 07.07.2020
В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

21:01 06.07.2020
Ecolines запускает автобусные рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

Ecolines запускает автобусные рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

19:15 06.07.2020
Во вторник в Киеве ожидается гроза

Во вторник в Киеве ожидается гроза

18:51 06.07.2020
Гидравлические испытания на мосту им.Патона продлятся до 16 июля – КГГА

Гидравлические испытания на мосту им.Патона продлятся до 16 июля – КГГА

15:30 06.07.2020
Ночь на воскресенье в Киеве была самой жаркой за 140 лет

Ночь на воскресенье в Киеве была самой жаркой за 140 лет

12:47 06.07.2020
Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

12:37 06.07.2020
В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

12:37 06.07.2020
В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

12:30 06.07.2020
Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

11:12 05.07.2020
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс. - Кличко

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс. - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся во вторник двумя рейсами Ryanair - Кулеба

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

ПОСЛЕДНЕЕ

12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся во вторник двумя рейсами Ryanair - Кулеба

Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров до рейса заполнить дополнительные документы

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов

На Донбассе за минувшие сутки один боец получил боевую травму вследствие семи обстрелов российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА