Строительство ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется – мэр Киева

Строительство торгово-развлекательного центра в Киеве на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется, заявил мэр города Виталий Кличко во время встречи с представителями книжного рынка, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию о том, что якобы на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок - снести. Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут" и книжного рынка на Петровке не будет", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Кличко отметил: "Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу: улица Степана Бандеры,10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков - для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор - ООО "Книжный рынок". Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожного пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ в соответствии с целевым назначением земельных участков. Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Потому кто и зачем подстрекает людей - надо выяснить".

Он призвал представителей книжного рынка провести обстоятельный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

"Городская власть будет отстаивать интересы громады города. В правовом поле. И я обращаюсь к правоохранителям: взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий", - отметил Кличко.