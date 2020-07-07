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10:50 07.07.2020

12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся во вторник двумя рейсами Ryanair - Кулеба

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12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся во вторник двумя рейсами Ryanair - Кулеба

12 граждан Украины, которых не впустили в Грецию в субботу, вернутся в Украину во вторник двумя рейсами авиакомпании Ryanair, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, на данный момент забронированы билеты на два авиарейсы компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10 и второй на 21:55 7 июля. Этими двумя рейсами должны вернуться в Украину 12 наших граждан, которые застряли и находились в зоне содержания в аэропорту", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Кулеба отметил, что еще по четырем украинцам, находящимся в Греции, вопрос решается, а 12 граждан вернутся на Родину за счет авиакомпании.

"Одному человеку удалось нашим консулам поработать с пограничниками, чтобы ему позволили пересечь границу, потому что он направляется транзитом в другую страну ЕС. По остальным - решается... Получилось договориться, что эти 12 граждан будут возвращены в Украину за счет авиакомпании", - подчеркнул министр.

Теги: #ryanair #греция #украинцы #мид
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