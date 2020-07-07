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10:31 07.07.2020

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

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Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 12 новых случаев заболевания Covid-19, 2 смерти и 32 случая выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 581 человек (на 22 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 36 новых случаев заболевания Covid-19, один случай смерти и 26 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 845 человек (на 9 больше за сутки);

- в Днепропетровской области – 1 новый случай заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 112 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Донецкой области 5 новых случаев заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 503 человека (на 5 больше за сутки);

- в Житомирской области 1 новый случай заболевания и 44 – выздоровления, сейчас болеет 445 человек (на 43 человека меньше за сутки);

- в Закарпатской области 83 новых случая заболевания, 6 случаев смерти и 28 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 312 человек (на 49 больше за сутки);

- в Запорожской области 1 новый случай заболевания, 1 – смерти и 10 - выздоровления, сейчас болеют 126 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 44 новых случая заболевания, 1 - смерти и 12 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 455 человек (на 31 больше за сутки);

- в Киеве 63 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 39 - выздоровления, сейчас болеют 3 698 человек (на 21 больше за сутки);

- в Киевской области 20 новых заболевших за сутки, 1 случай смерти, 10 человек выздоровели, сейчас болеют 1 232 человека (на 9 больше за сутки);

- в Кировоградской области 4 случая заболевания и 5 - выздоровления, сейчас болеют 65 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 новый случай заболевания, смерти и выздоровления не было, сейчас болеет 21 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 144 новых случая заболевания Covid-19 и 6 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 310 человек (на 138 больше за сутки);

- в Николаевской области новых случаев заболевания Covid-19 и смерти не зафиксировано, 8 человек выздоровели, сейчас болеет 132 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Одесской области 36 новых случаев заболевания и 5 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 062 человека (на 31 больше, чем днем ранее);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 35 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Ровенской области 38 новых случаев заболевания, 1- смерти и 116 человек выздоровели, сейчас болеют 1 955 человек (на 79 меньше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 10 человек выздоровели, сейчас болеют 58 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 7 новых случаев заболевания, 1- смерти и 26 – выздоровления, сейчас болеют 776 человек (на 20 меньше за сутки);

- в Харьковской области 45 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 13 – выздоровели, сейчас болеют 1 085 человек (на 31 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания и смерти не было, 2 человека выздоровели за сутки, сейчас болеют 9 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 8 человек выздоровели, сейчас болеют 220 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Черкасской области 8 человек заболели и 2 – выздоровели, сейчас болеют 133 человека (на 6 больше за сутки);

- в Черновицкой области 14 новых случаев заболевания, 2 ранее заболевших умерли, 81 человек выздоровел, сейчас болеет 2 543 человека (на 69 меньше за сутки);

- в Черниговской области 1 человек скончался, случаев заболевания и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 418 человек (на 1 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 июля, выявлено 564 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умер, 490 выздоровели, сейчас болеет 26 131 человек, что на 53 больше, чем днем ранее.

Теги: #снбо #коронавирус
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