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09:56 07.07.2020

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

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В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

В Киеве за последние сутки заболевание коронавирусом подтвердилось еще у 63 человек, скончались в течение суток от COVID-19 три человека, 39 – выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Друзья! Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилась еще на 63 человека. Трое заболевших скончались. На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке во вторник.

Так, среди заболевших: 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет и 4 девочки от 3 до 17 лет, а также 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет и мальчик, которому 3 года.

"Заболели, в том числе, четыре медика. В больницы столицы госпитализировали шесть пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем медиков", - добавил мэр.

Всего выздоровели за сутки 39 человек.

С начала пандемии коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе – 15, в Соломенском – 11, в Днепровском районе - 10 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 564 новых случая COVID-19, 490 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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