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09:37 07.07.2020

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

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В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

В Крыму с 4 утра российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, задержаны уже шесть человек, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Так выглядят обыски в Крыму. Сегодня с 4:00 утра в четырех районах полуострова оккупант проводит обыски в семьях крымских татар. Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая ст.205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе", - написал она на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Джапарова отметила, что на сегодняшний день уже 67 крымских татар задержаны силовиками РФ по ст.205.5 УК РФ. "Их всех пытаются выдать за террористов", - добавила она.

Теги: #крым #джапарова #татары #обыски
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