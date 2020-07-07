Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

Китай передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу документ о присоединении к международному договору о торговле оружием (МДТО), сообщило постпредство КНР при ООН.

"6 июля посол Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН, передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу", - говорится в сообщении

Не называя прямо США, отвергнувших договор, Чжан Цзюнь отметил в своем заявлении, что "определенная страна отошла от международных обязательств и начала совершать акты односторонней политики и запугивания".

"Это внесло огромную неопределенность в глобальный стратегический баланс и стабильность и серьезно подорвало совместные усилия всех стран по решению глобальных проблем", - отметил он.

Чжан Цзюнь также призвал крупные державы присоединиться к договору.

Китай, объявивший о своих планах в сентябре, становится 107-й стороной пакта, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

Бывший президент США Барак Обама в 2013 году подписал договор. Однако в апреле 2019 года нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить Соединенные Штаты статуса страны, подписавшей соглашение.

В июле 2019 года Вашингтон сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США не намерены становиться участником договора и что у страны нет никаких юридических обязательств с момента его подписания в 2013 году.