События

09:06 07.07.2020

Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

1 мин читать
Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

Китай передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу документ о присоединении к международному договору о торговле оружием (МДТО), сообщило постпредство КНР при ООН.

"6 июля посол Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН, передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу", - говорится в сообщении

Не называя прямо США, отвергнувших договор, Чжан Цзюнь отметил в своем заявлении, что "определенная страна отошла от международных обязательств и начала совершать акты односторонней политики и запугивания".

"Это внесло огромную неопределенность в глобальный стратегический баланс и стабильность и серьезно подорвало совместные усилия всех стран по решению глобальных проблем", - отметил он.

Чжан Цзюнь также призвал крупные державы присоединиться к договору.

Китай, объявивший о своих планах в сентябре, становится 107-й стороной пакта, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

Бывший президент США Барак Обама в 2013 году подписал договор. Однако в апреле 2019 года нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить Соединенные Штаты статуса страны, подписавшей соглашение.

В июле 2019 года Вашингтон сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США не намерены становиться участником договора и что у страны нет никаких юридических обязательств с момента его подписания в 2013 году.

Теги: #торговля #оружие #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:37 07.07.2020
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

11:17 06.07.2020
Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"

Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"

11:59 05.07.2020
В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

07:44 04.07.2020
В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

19:11 03.07.2020
Украина и Турция подготовят соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов стран в 2020 году - Кулеба

Украина и Турция подготовят соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов стран в 2020 году - Кулеба

17:43 03.07.2020
С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов

С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов

14:25 03.07.2020
Доставка товаров из Китая в Украину: особенности

Доставка товаров из Китая в Украину: особенности

07:08 03.07.2020
Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

20:20 02.07.2020
В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

05:03 02.07.2020
В Китае за сутки выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом: три активных и два бессимптомных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом: три активных и два бессимптомных - Госкомздрав КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов

На Донбассе за минувшие сутки один боец получил боевую травму вследствие семи обстрелов российских наемников

Двух бывших "беркутовцев" осудят за насильственный разгон протестующих на Майдане

Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

В Днепре спасатели ликвидировали пожар сухостоя на площади 3 га

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА