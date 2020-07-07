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07:47 07.07.2020

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов

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Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов

По состоянию на утро, 7 июля, на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, подтопленными остаются пять населенных пунктов, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В частности, подтопленными остаются:

- 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области;

- 10 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (8), Тернопольская (2);

- 36 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Черновицкая (32), Тернопольская (4).

Разрушено:

- 202,4 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Повреждено:

- 549 км автодорог (было 654 км);

- 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Как отмечается, в течение суток спасатели откачали 4 тыс. 947 м3 воды (с начала работ - более 367 тыс. М3) расчищено 0,4 км русел рек (с начала работ - 9,738 км) доставлены для населения 5 т питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 51,965 т).

"Всего к работам на территории области привлечено 181 человек и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 165 человек личного состава и 81 единица техники (из них 2 вертолета ГСЧС)", - сказано в сообщении.

Теги: #паводки #западные #области #украина
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