События

07:19 07.07.2020

На Донбассе за минувшие сутки один боец получил боевую травму вследствие семи обстрелов российских наемников

2 мин читать
На Донбассе за минувшие сутки один боец получил боевую травму вследствие семи обстрелов российских наемников

За минувшие сутки российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил боевую травму, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевую травму", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Отмечается, что наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже - 120-ти мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра, а неподалеку Хутора Свободный - гранатометы различных систем и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по укреплениям украинских бойцов неподалеку Верхнеторецкого противник открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

Кроме того, неспокойно было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:47 07.07.2020
Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов

06:45 07.07.2020
Двух бывших "беркутовцев" осудят за насильственный разгон протестующих на Майдане

Двух бывших "беркутовцев" осудят за насильственный разгон протестующих на Майдане

05:42 07.07.2020
Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

04:34 07.07.2020
В Днепре спасатели ликвидировали пожар сухостоя на площади 3 га

В Днепре спасатели ликвидировали пожар сухостоя на площади 3 га

01:55 07.07.2020
Минирование торгового центра в Черновцах оказалось ложным

Минирование торгового центра в Черновцах оказалось ложным

00:39 07.07.2020
Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

23:49 06.07.2020
Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

23:32 06.07.2020
Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

23:28 06.07.2020
Российская сторона в Берлине не ставила никаких ультиматумов, украинская вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть "особых статусов"

Российская сторона в Берлине не ставила никаких ультиматумов, украинская вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть "особых статусов"

23:12 06.07.2020
На переговорах советников лидеров Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация РФ не была готова подписаться под формулировками Украины, Германии и Франции

На переговорах советников лидеров Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация РФ не была готова подписаться под формулировками Украины, Германии и Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн

Дубай открывает границы для туристов

Вашингтон приветствует санкции Лондона против нарушителей прав человека

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

Автобусный перевозчик Ecolines запускает рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

Ecolines запускает автобусные рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА