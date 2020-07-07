События

04:37 07.07.2020

В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

1 мин читать
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них восемь больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все активные случаи и 14 бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: четыре активных и 11 бессимптомных. Из активных случаев один был зарегистрирован в Пекине, три ввезены.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 565 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 942 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 17 новых случаев заболевания, все в Гонконге С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 763 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 285 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:09 07.07.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн

21:42 06.07.2020
Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит немецкой компании для разработки вакцин

Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит немецкой компании для разработки вакцин

18:09 06.07.2020
В Армении, вероятно, с 13 июля вновь придется продлить режим ЧП из-за коронавируса

В Армении, вероятно, с 13 июля вновь придется продлить режим ЧП из-за коронавируса

17:41 06.07.2020
Восстановление мировой экономики к концу 2021г поставлено под сомнение

Восстановление мировой экономики к концу 2021г поставлено под сомнение

16:25 06.07.2020
ВОЗ и ЕС передают оборудование, расходматериалы и реагенты в 27 украинских лабораторий для проведения тестов на COVID-19

ВОЗ и ЕС передают оборудование, расходматериалы и реагенты в 27 украинских лабораторий для проведения тестов на COVID-19

14:15 06.07.2020
Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

13:54 06.07.2020
Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

13:29 06.07.2020
В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

12:47 06.07.2020
Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

12:37 06.07.2020
В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре спасатели ликвидировали пожар сухостоя на площади 3 га

Минирование торгового центра в Черновцах оказалось ложным

Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

Дубай открывает границы для туристов

Вашингтон приветствует санкции Лондона против нарушителей прав человека

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

На переговорах советников лидеров Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация РФ не была готова подписаться под формулировками Украины, Германии и Франции

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА