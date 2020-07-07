События

03:09 07.07.2020

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн

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Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн

В США с начала пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) по состоянию на вторник, 7 июля, число инфицированных достигло 3 млн 29 тыс. 704 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались 132 тыс. 852 заразившихся.

На 1 млн населения в Соединенных Штатах скончался 401 человек, сообщил Worldometer.

Теги: #рост #сша #инфицированные #коронавирус
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