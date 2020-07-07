Минирование торгового центра в Черновцах оказалось ложным

Сообщение о минировании торгового центра на улице Героев Майдана, 71 в Черновцах оказалось ложным, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

"Полицейские проверили помещения здания и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных или подозрительных предметов. По результатам проверки информация о минировании заведения не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что после сообщения о якобы минировании из торгового центра правоохранители эвакуировали 20 человек персонала и 20 посетителей.