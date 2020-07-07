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00:39 07.07.2020

Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

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Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

Проект закона о территориальной обороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен парламентом уже на следующей очередной пленарной сессии, заявила народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"На конечном этапе находится закон о территориальной обороне. Мы заслушивали на комитете версии, они были представлены. Если все будет хорошо, то на следующей очередной сессии мы рассмотрим в первом чтении и, я надеюсь, в целом этот закон", - сказала Верещук в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат также добавила, что законопроект о резервистах на данный момент находится на стадии разработки.

Теги: #тероборона #законопроект #украина #верещук
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