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23:32 06.07.2020

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

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Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (договоренности в Париже в декабре 2019 года – ИФ). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Теги: #берлин #украина #встреча #нормандия
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