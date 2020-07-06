События

23:12 06.07.2020

На переговорах советников лидеров Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация РФ не была готова подписаться под формулировками Украины, Германии и Франции

2 мин читать
На переговорах советников лидеров Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация РФ не была готова подписаться под формулировками Украины, Германии и Франции

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников пояснил, что на переговорах политических советников лидеров государств Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация Российской Федерации не была готова подписаться под выработанными формулировками от Украины, Германии и Франции и взяла время на подготовку своих предложений.

"11 часов дискуссия шла, в том числе, о формулировках, интерпретациях, о слове, о запятой, о тире и т.д. Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этом момент сближение позиций произошло, я свидетель этому. Но не было готовности делегации Российской Федерации подписаться под теми формулировками, которые предложили немецкая и французская сторона", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Резников отметил конструктивную и "проукраинскую" позицию внешнеполитических советников канцлера ФРГ Яна Геккера и президента Франции Эммануэля Бонна.

"В итоге, сошлись позиции по формулировкам Украины, Франции и Германии, но Россия попросила время, чтобы поработать над еще одним проектом, и высказать свои предложения. Поэтому договоренности не были достигнуты – это правда, но реальное сближение позиций произошло", - указал он.

Как сообщалось, по итогам встречи 3 июля в Берлине советников лидеров Нормандского формата Офис президента Украины сообщил, что Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность сделать максимум для выполнения парижских договорённостей лидеров государств Нормандского формата от декабря 2019 года, а Российская Федерация взяла паузу для подготовки ответа на эту консолидированную позицию трех стран.

Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Теги: #переговоры #украина #советники #нормандия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:39 07.07.2020
Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

Законопроект о терробороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен на следующей очередной сессии

23:49 06.07.2020
Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

23:32 06.07.2020
Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

23:28 06.07.2020
Российская сторона в Берлине не ставила никаких ультиматумов, украинская вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть "особых статусов"

Российская сторона в Берлине не ставила никаких ультиматумов, украинская вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть "особых статусов"

22:59 06.07.2020
Командующий ВМС Украины Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск РФ со стороны оккупированного Крыма

Командующий ВМС Украины Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск РФ со стороны оккупированного Крыма

22:49 06.07.2020
В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

22:45 06.07.2020
Параметры изменений в Конституцию в части децентрализации будут едины для всей Украины

Параметры изменений в Конституцию в части децентрализации будут едины для всей Украины

22:27 06.07.2020
Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

22:18 06.07.2020
В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

16:53 06.07.2020
Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы в ближайшие 6-12 мес. - исследование

Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы в ближайшие 6-12 мес. - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников допускает возможность проведения встречи в Нормандском формате в Берлине в августе

В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубай открывает границы для туристов

Вашингтон приветствует санкции Лондона против нарушителей прав человека

Автобусный перевозчик Ecolines запускает рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

Ecolines запускает автобусные рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

Объявлен состав нового правительства Франции

Зеленский поздравил Назарбаева с 80-летием

Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

Дело об избиении представителя партии Шария в Харькове переквалифицировано на покушение на убийство

Во Львовской области частично ослабили карантин: разрешена работа заведений общепита, гостиниц и фитнес-центров

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА