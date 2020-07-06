На переговорах советников лидеров Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация РФ не была готова подписаться под формулировками Украины, Германии и Франции

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников пояснил, что на переговорах политических советников лидеров государств Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация Российской Федерации не была готова подписаться под выработанными формулировками от Украины, Германии и Франции и взяла время на подготовку своих предложений.

"11 часов дискуссия шла, в том числе, о формулировках, интерпретациях, о слове, о запятой, о тире и т.д. Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этом момент сближение позиций произошло, я свидетель этому. Но не было готовности делегации Российской Федерации подписаться под теми формулировками, которые предложили немецкая и французская сторона", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Резников отметил конструктивную и "проукраинскую" позицию внешнеполитических советников канцлера ФРГ Яна Геккера и президента Франции Эммануэля Бонна.

"В итоге, сошлись позиции по формулировкам Украины, Франции и Германии, но Россия попросила время, чтобы поработать над еще одним проектом, и высказать свои предложения. Поэтому договоренности не были достигнуты – это правда, но реальное сближение позиций произошло", - указал он.

Как сообщалось, по итогам встречи 3 июля в Берлине советников лидеров Нормандского формата Офис президента Украины сообщил, что Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность сделать максимум для выполнения парижских договорённостей лидеров государств Нормандского формата от декабря 2019 года, а Российская Федерация взяла паузу для подготовки ответа на эту консолидированную позицию трех стран.

Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.