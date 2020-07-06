В настоящее время непосредственной угрозы вторжения войск РФ на территорию Украины нет, но ВСУ не теряют бдительности

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, в том числе, на Таврическом направлении – со стороны временно оккупированного Крыма.

"В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено. Но мы отдаем себе отчет, что, как военные, должны готовиться к любым сценариям. Естественно, в Вооруженных силах Украины отработаны планы реагирования на все военные угрозы, в том числе, и на Таврическом направлении", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Наев указал, что ВСУ проводят определенный комплекс антитеррористических и противодиверсионных мер, по состоянию на сегодня Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки.

"Руководство ВСУ, министр обороны, мы ежедневно получаем сведения о Вооруженных силах РФ, их накоплении, увеличении численности на том или ином направлении. Нам известна четко насыщенность войск Вооруженных сил Российской Федерации вдоль государственной границы, и мы четко осознаем военные угрозы. Но мы должны знать следующее, что военные угрозы есть потенциальные, а есть непосредственные, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра, могут стать полномасштабной агрессией РФ в отношении Украины", - отметил он.

Командующий Объединенных сил также сообщил, что нет угрозы создания ударных группировок со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. "То, что происходит, непосредственно военнослужащие, которые выполняют задачи в районе Операции объединенных сил, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ", - сказал он.

Наев подчеркнул, что в целом ситуация стабильная и полностью контролируемая Вооруженными силами Украины.