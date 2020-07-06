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22:27 06.07.2020

Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

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Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

Член совета Нацбанка Украины Виталий Шапран заявляет о попытке обмана совета при попытке утвердить Олега Чурия заместителем главы НБУ на второй срок, намерении расследовать обстоятельства и наказать виновных.

"Я вынесу этот вопрос на совет НБУ, и сначала получим объяснение от правления, после изучения этих объяснений будет принято решение об обращении в правоохранительные органы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник вечером.

Шапран считает, что, несмотря на то, что Чурий был подан для утверждения на второй срок на должность, на которой он находится, на него все равно должны были быть поданы документы спецпроверки, которые проходят все PEP ежегодно. Он уточнил, что необходимость такой проверки письменно подтвердила НАПК.

Член совета также поддержал позицию главы совета Нацбанка Богдана Данилишина, который сказал главе Нацбанка Якову Смолию согласовать продление полномочий Чурия с президентом.

"Точно так как королева Великобритании знакомится с премьер-министром, наш президент должен познакомиться хотя бы с первым заместителем и заместителем ответственным за валютный рынок. Почти все заместители главы НБУ проходили такое знакомство с Порошенко П.А., не вижу ни одной причины, почему им не знакомиться с Зеленским В.А… В случае, если глава НБУ ошибается с выбором кандидата, президент имеет возможность подстраховать", - написал Шапран в Facebook в понедельник вечером.

Как сообщалось, совет НБУ отказался утвердить Чурия, срок полномочий которого истекает 10 июля, на новый 7-летний срок. Он продолжит исполнять обязанности в статусе и.о. до назначения нового замглавы, чью кандидатуру совет НБУ ожидает для утверждения уже от нового главы Нацбанка, так как Смолий ушел в отставку из-за политического давления.

Теги: #совет #нбу #украина #конфликт
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