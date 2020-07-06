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21:06 06.07.2020

Автобусный перевозчик Ecolines запускает рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

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Автобусный перевозчик Ecolines запускает рейсы из Киева в Москву и Санкт-Петербург

Международный автобусный перевозчик Ecolines, в холдинг которого входит украинский перевозчик "Автолюкс", с 9 июля возобновляет рейсы из Киева в Москву.

Как сообщается на сайте компании, также с 11 июля перевозчик возобновит рейсы из Киева в Санкт-Петербург.

Как сообщалось, ранее Ecolines с 22 июня запустил рейсы из Киева во Вроцлав, с 25 июня – из Киева и Одессы в Минск, с 25 июня из Киева в Гданьск и Торунь, с 1 июля – в Зелену Гуру.

Теги: #автоперевозчик #рейсы
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