События

20:55 06.07.2020

Объявлен состав нового правительства Франции

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Объявлен состав нового правительства Франции

Генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер в понедельник вечером объявил новый состав правительства.

Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сохранили свои посты в составе обновленного кабинета во главе с ранее назначенным премьер-министром Жаном Кастексом.

Остается в правительстве министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Пост главы министерства внутренних дел достался Жеральду Дарманэну, который сменил Кристофа Кастанера.

Теги: #состав #правительство #франция
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