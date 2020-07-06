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20:52 06.07.2020

Зеленский поздравил Назарбаева с 80-летием

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Зеленский поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием.

"Сегодня празднует 80-летие Нурсултан Назарбаев. Желаю с легкостью преодолевать все вызовы – известные и новые! Крепкого здоровья! Из нашей встречи понял, что величайшее благо в жизни – это мудрость. Туған күниңмен!", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта минувшего года объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта.

Теги: #назарбаев #зеленский #казахстан
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