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20:18 06.07.2020

Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

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Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

Правление Национального банка Украины (НБУ) сожалеет о вердикте Совета НБУ, который в понедельник воздержался согласовать продление полномочий замглавы НБУ Олега Чурия на второй 7-летний срок и ждет кадрового решения нового главы, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в понедельник.

"Нам, команде правления НБУ, жаль, что Совет НБУ сегодня воздержался от принятия решения о назначении Олега Чурия на второй срок. При этом мы понимаем, что основной причиной этого является смена главы НБУ", – отметила Рожкова.

Она уточнила, что подавать на согласование кандидата на должность замглавы НБУ теперь должен будет будущий глава.

"Правление по-прежнему уверено, что Чурий с его опытом работы на рынке и в НБУ, его компетенциями и его экспертизой является лучшим кандидатом на эту должность", – подчеркнула и.о. главы НБУ.

Пресс-служба Нацбанка добавила, что в соответствии со статьей 21 закона о НБУ, замглавы центробанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового замглавы.

Таким образом, после завершения срока своих полномочий 10 июля 2020 года Чурий продолжит выполнять свои обязанности заместителя главы НБУ, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Совет НБУ 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный срок. Включение этого вопроса поддержали только четыре из девяти членов Совета НБУ.

Экс-глава центробанка Яков Смолий отмечал, что глава Совета НБУ Богдан Данилишин предлагал ему согласовать кандидатуру Чурия с президентом Владимиром Зеленским, тогда как законом о НБУ предусмотрено, что глава регулятора сам формирует команду и утверждает ее только с Советом НБУ.

После заседания 30 июня Смолий назначил внеочередное собрание Совета НБУ на 6 июля с целью рассмотрения этого вопроса, в ходе которого орган отказался утвердить назначение Чурия на повторный срок.

Как уточнял агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виктор Козюк, он проголосовал "за" назначение Чурия, тогда как все остальные члены Совета воздержались от голосования.

Теги: #нбу #правление #чурий
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