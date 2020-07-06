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20:14 06.07.2020

Дело об избиении представителя партии Шария в Харькове переквалифицировано на покушение на убийство

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Дело об избиении представителя партии Шария в Харькове переквалифицировано на покушение на убийство

Уголовное производство по факту избиения в Харькове представителя партии Шария Никиты Роженко переквалифицировано с хулиганства (ст. 296 УК Украины) на покушение на убийство.

"Прокуратурой Харьковской области вынесено постановление о переквалификации данного уголовного преступления на ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины... Уголовное производство передано для осуществления дальнейшего досудебного расследования в следственное управление ГУНП в Харьковской области", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции также отмечают, что рассматривается ряд версий нападения, в том числе связанные с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего.

"Для проведения досудебного расследования создана группа следователей из числа опытных работников. По уголовному производству назначен ряд судебных экспертиз. Следователями рассматривается несколько версий совершения уголовного преступления, в том числе из хулиганских побуждений, в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на 25 июня на ул.Веснина двое неизвестных напали на Рыженко и избили его.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что за несколько часов до нападения пострадавший обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны Нацкорпуса.

Теги: #шарий #партия #избиение #харьков #переквалификация
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