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19:47 06.07.2020

Во Львовской области частично ослабили карантин: разрешена работа заведений общепита, гостиниц и фитнес-центров

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Во Львовской области частично ослабили карантин: разрешена работа заведений общепита, гостиниц и фитнес-центров

На внеочередном заседании Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняли решение частично ослабить карантин в области, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет - 28,03%, при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Так, согласно решению комиссии частично ослабили карантинные меры на территории области, позволив с 7 июля работу гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и соответствующих рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

Кроме того, разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

В то же время, областная комиссия поручила к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

"Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то сады всех форм собственности могут быть открытыми в пределах следующего этапа ослабления карантина", - говорится в сообщении.

Теги: #карантин #ослабление #львовская_область
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