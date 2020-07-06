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19:33 06.07.2020

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

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МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

Не исключено, что Украина рано или поздно обратится в Международный суд ООН из-за уничтожения самолета "Международных авиалинии Украины" Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Нам, безусловно, очень нужна серьезная юридическая команда, потому что это будет очень серьезный поединок, и с самого первого дня мы не исключаем, готовимся к тому, что раньше или позже придется пойти в суд ООН, и заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование мы сможем, исключительно сформировав надлежащую доказательную базу. Чем сильнее база, тем больше шансы быстрее договориться", - сказал он журналистам в понедельник.

Енин отметил, что Украина уже, по крайней мере, четыре раза отправляла ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. "В то же время ни одного формального ответа мы не получали, и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью", - пояснил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что целью переговорного механизма, базируясь на данных технического расследования, уголовного процесса, является установить международную ответственность Ирана, добиваться не только извинений, но и гарантий неповторения соответствующих инцидентов в будущем, и получить компенсации.

Теги: #иран #самолет #суд #оон
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