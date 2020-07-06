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19:15 06.07.2020

Во вторник в Киеве ожидается гроза

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Во вторник в Киеве ожидается гроза

Во вторник, 7 июля, в Киеве ожидается гроза, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

"Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиноко стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

"Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой", - предупреждают в КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Теги: #киев #гроза
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