Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

Иран должен 20 июля прислать "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию на расшифровку, которая продлится до пяти дней, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"20 июля... Они за собой зарезервировали пять дней. Но в принципе, достаточно день-полтора, в зависимости от сложности", - сказал Енин журналистам в понедельник.

По его словам, Украина отправит для присутствия на расшифровке двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф.

"Мы, безусловно, направляем наших двух экспертов, оттуда нам подтвердили готовность их принять. Сегодня (6 июля – ИФ) утром иранцы тоже повторили свое приглашение, что они готовы принять этих двух экспертов. В то же время, пока они не приземлились в Лионе говорить о том, что "дело в шляпе" на данный момент рано, потому что мы помним, что в марте их (Ирана – ИФ) представитель обещал сделать это на протяжении двух недель, а вот уже июль", - отметил замглавы МИД.