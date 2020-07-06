Гидравлические испытания на мосту им.Патона продлятся до 16 июля – КГГА

При подготовке теплоэнергетического комплекса Киева к следующему отопительному сезону КП "Киевтеплоэнерго" ежегодно проводит гидравлические испытания, в том числе и на мосту Патона, напоминают в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Это единственный способ диагностики теплосетей с целью своевременного выявления "слабых" мест трубопроводов и ремонта проблемных участков. Сейчас на гидравлическую прочность испытываются теплосети зоны теплоснабжения ТЭЦ-5, в частности, на мосту имени Патона", - сообщила ресс-служба Киевской горгосадминистрации в понедельник.

С начала проведения плановых испытаний на мосту им.Патона специалисты ликвидировали 11 повреждений трубопровода. Для этого выполняются верхолазные работы с применением электросварочного оборудования.

"Теплосеть под мостом Патона обеспечивает теплом жилые массивы Русановка и Березняки. Магистральный трубопровод эксплуатируется 58 лет - с 1962 года. Его диаметр - 600 мм", - указано в сообщении.

Во время проведения ремонтных работ движение транспорта на мосту имени Патона не ограничивается. Услуга по горячему водоснабжению в дома будет восстановлена после завершения испытаний, которые продлятся до 15 июля включительно.

Гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. Это определено Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. В этом году испытания начались позже, чем обычно, из-за карантина в связи с распространением COVID-19.