В Армении, вероятно, с 13 июля вновь придется продлить режим ЧП из-за коронавируса

Власти Армении намерены в четвёртый раз продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

"Ситуация продолжает оставаться тяжелой. Система здравоохранения работает в напряженном режиме. По всей вероятности, режим ЧП будет продлён ещё один раз", - сказал премьер Армении Никол Пашинян на брифинге в понедельник.

По его словам, режим ЧП не может продлеваться бесконечно, и в законодательстве в дальнейшем потребуются изменения, чтобы иметь необходимые инструменты для обеспечения противоэпидемиологических норм без режима ЧП.

Действующий режим ЧП в Армении действует до 13 июля.

Ранее в понедельник сообщалось, что медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 330 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 28 тыс. 936.

По данным единого информационного центра республики, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 650 человек. "Из них 491 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 159 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.