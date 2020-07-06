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17:35 06.07.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий травмирован

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Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий травмирован

Российские наемники с начала понедельника, 6 июля, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В подавляющем большинстве случаев противник задействовал запрещенные Минскими договоренностями вооружение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг посреди ночи выпустил два десятка артиллерийских снарядов калибра 122 мм по украинским опорным пунктам вблизи Новгородского. Также на рассвете противник продолжил свою огневую активность у населенного пункта Зайцево и Пивденное, где применил минометы калибра 120 мм. Кроме того, в утреннее время, враг из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции наших защитников возле н.п. Хутор Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано неподалеку н.п. Верхнеторецкое.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #рф #оос #сводка
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