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17:17 06.07.2020

Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

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Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Экс глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка, сообщил Смолий.

"Я у него сам спросил, кого будут подавать (на должность главы НБУ – ИФ). (...) Еще посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил. (...) Все правление было приглашено вечером в Офис президента, где с ними общались", – сказал Смолий в интервью LB.ua.

Он добавил, что Зеленский не просил его писать заявление о сложении полномочий, но утвердительно ответил на вопрос Смолия, должен ли он покинуть пост главы НБУ.

"После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, стоит ли мне уволиться. Он ответил "да", – рассказал Смолий.

По его словам, обсуждая вопрос о сроках сложения полномочий, Зеленский назвал текущую неделю, поскольку необходимо успеть назначить нового главу центробанка до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы (17 июля), чтобы не было большого разрыва между увольнением и назначением нового главы НБУ.

Кроме того, экс-глава Нацбанка также прокомментировал сфабрикованные коррупционные скандалы, когда двух сотрудников НБУ арестовали за попытку получить взятку. В частности, он отметил, что такие скандалы создавались с целью дискредитировать правление НБУ.

"Цель, я думаю, дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, изменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг ПриватБанка, есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Нацбанка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", – добавил он.

Теги: #нбу #смолий #кадры #зеленский
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