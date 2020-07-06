Две украинки пострадали в ДТП в Польше

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"05.07.2020 года около 20:00 (по местному времени) на автодороге между н.п. Рогова и Дзвижина произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, вследствие указанного ДТП 2 гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Погорельцев отметил, что одной гражданке была оказана первая медпомощь, и ее выписали из больницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице г.Колобжег, угрозы ее жизни нет", - добавил он.

Директор департамента консульской службы МИД также указал, что к оказанию помощи украинкам привлечено Почетного Консула Украины в г.Щецин. Дело находится на контроле консульства Украины в Гданьске и департамента консульской службы, заверил Погорельцев.