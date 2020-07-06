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16:11 06.07.2020

Во вторник в большинстве областей Украины ожидаются шквалы, грозы, сильные ливни

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Во вторник в большинстве областей Украины ожидаются шквалы, грозы, сильные ливни

Штормовое предупреждение объявлено в Украине на вторник, 7 июля, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди; днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах также ожидаются сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

Теги: #погода #прогноз
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