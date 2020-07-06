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15:38 06.07.2020

Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

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Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

Полиция начала уголовное производство по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи работниками бригады скорой помощи гражданину Ирака, которому стало плохо во время игры в футбол и он умер.

Об этом корреспонденту агентства Интерфакс-Украина сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Собеседник агентства сообщил также, что по самому факту смерти иностранца было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, а тело мужчины было направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти.

"Смерть гражданина Ирака (1991 г.р.) по результатам осмотра и установленных обстоятельств наступила в результате его (сердечного - ИФ) заболевания и подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители допросили 8 свидетелей происшествия.

Как сообщалось, вечером 24 июня на тренировочном поле возле стадиона "Металлист" стало плохо 29-летнему гражданину Ирака. По информации пользователей соцсетей, у приехавшей на место бригады медиков не оказалось исправного дефибриллятора.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" эту информацию опроверг. "У всех бригад есть дефибрилляторы, они исправны. В этом случае дефибриллятор не использовался по медицинским показаниям. У больного была асистолия. Это противопоказание для проведения дефибрилляции", - сказал Забашта.

Теги: #полиция #харьков #ирак #смерть #футбол
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