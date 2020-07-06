События

15:30 06.07.2020

Ночь на воскресенье в Киеве была самой жаркой за 140 лет

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Ночь на 5 июля 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С", - указывается в сообщении.

Всего с начала года в Киеве установлены уже 24 температурных рекорда.

Теги: #киев #погода
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