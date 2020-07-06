События

14:15 06.07.2020

Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

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Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что сейчас необходимо уделять внимание соблюдению карантинных мер в общественных местах.

"Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы заболеть болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали в запрещенное время. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города, Харьков и Львов, четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00. А в Херсонской и Сумской области вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

"Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Теги: #коронавирус #зеленский
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