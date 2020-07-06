Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что сейчас необходимо уделять внимание соблюдению карантинных мер в общественных местах.
"Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы заболеть болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали в запрещенное время. Также были составлены соответствующие протоколы.
Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города, Харьков и Львов, четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00. А в Херсонской и Сумской области вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.
"Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом", - отмечается в сообщении.