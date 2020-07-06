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14:02 06.07.2020

ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

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ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд материалы дела по обвинению бывшего народного депутата Сергея Пашинского в нанесении телесных повреждений.

"В пятницу, 3 июля 2020 года, следователи ГБР завершили досудебное расследование по делу в отношении Сергея Пашинского. Народному депутату Украины V-VIII созывов Сергей Пашинскому и его адвокатам вручили обвинительный акт о нападении с применением огнестрельного оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса (ч. 1 ст. 121 УК)",- сообщили агентству в ГБР.

При этом в ГБР добавили: "Дело направлено в суд на рассмотрение".

Как сообщилось, 4 октября 2019 года ГБР уведомило нардепа Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября, а 18 декабря Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из-под стражи и поместил под круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд оставил Пашинского под круглосуточным домашним арестом.

28 апреля ГБР сообщило о завершении расследования уголовного производства в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

"Стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлено в суд",- информировали в ГБР.

Теги: #гбр #пашинский #суд
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